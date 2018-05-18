Okullar ne zaman kapacak

2017-2018 öğretim yılının ikinci dönemi sonlarına yaklaşırken milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını merak ediyorlar. Bu yılki yaz tatilinin hangi güne denk geleceği ve kaç gün süreceği hakkında merak edilen sorularun işte cevabı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı eğitim ve öğretim takvimine göre, ikinci dönem için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk dersi 17 Eylül 2018’de başlayacak.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul ile yapılır. Öğrencilerin dönem sonlarında sorgulamaya başladığı hesaplama işlemi için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların yüklenmiş olması gerekir. Ders notlarının tamamı yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda alacağı belgeyi, yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar. Takdir ve teşekkür belgesi dışında; arkadaşlarıyla ve çevresi ile iletişimi iyi olan, kültürel etkinlik ve yarışmalara katılan öğrencilere de onur belgesi verilir.

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