2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitimini sürdüren öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. İşte talebelerin beklediği ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı okullar ne zaman kapanıyor ve yaz tatili ne zaman başlayacak sorusunun cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin merakla beklediği yaz tatilinin tarihi araştırılıyor. Yaz tatili planlarınını yapmak isteyen bireylerin merak ettiği "okullar ne zaman kapanıyor?" sorgusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor.

Öğrenciler ve Öğretmenler için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak ve 3 aylık yaz tatili serüveni başlayacak.

2018 YILI RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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