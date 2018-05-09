Okullar ne zaman kapanacak

Karne heyecanı öğrencilerde şimdiden başladı. Veliler de hem çocuklarının eğitim durumunu merak ediyor, hem de yaz tatili için planlar yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesi de tatilleri birleştirme planı yapanları yakından ilgilendiriyor. İşte 2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ereceği ve öğrencilerin karne alacağı tarih.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? KARNELER NE ZAMAN ALINIYOR? 2018

Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu sene karneler 8 Haziran 2018 tarihinde dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili maratonu başlayacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen ardından olacak. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi var. 3 gün sürecek bayram 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

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