Okullar ne zaman kapanacak

Karne heyecanı öğrenciler için şimdiden başladı. Yaz tatili için hazırlık yapan öğrenciler ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların ne zaman kapanacağının tarihi belirlendi. İşte 2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ereceği ve öğrencilerin karne alacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018

2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru geliniyor. Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Tatil planı yapan veliler, öğrenciler kadar karnelerin ne zaman alınacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem karnesi 8 Haziran 2018 tarihinde alınacak ve 3 aylık tatil süreci başlayacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen ardından olacak. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi var. 3 gün sürecek bayram 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün

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