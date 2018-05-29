2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonuna doğru yaklaşırken öğrencilerde karne heyecanı şimdiden başladı. Milyonlarca öğrenci ve aileleri okulların ne zaman tatil olacağı sorusuna yanıt arıyor. Havaların ısınması ile ve Ramazan Bayramı'nın okul zamanına denk gelmesi tatilleri birleştirme planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Peki, merak konusu olan Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların tatil olacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? KARNELER NE ZAMAN ALINIYOR? 2018

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor.Tatil planlaması yapan velilerin önünde büyük etken olan okul, öğrencilerin yanısıra veliler tarafından da sıkça soruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Öğrenciler ve Öğretmenler için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen ardından olacak. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi var. 3 gün sürecek bayram 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün

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