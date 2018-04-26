Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belirlendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin geleceği günü heyecanla beklemeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2018
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Nisan ayının sona ermesine çok az kala, yaz tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Yaz tatili planlarının yapılmasındaki en büyük etken olan okulların kapanacağı tarih, gerek veliler gerek öğrenciler tarafından son günlerde sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor.
Öğrenciler ve Öğretmenler için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.
2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
|Resmi Tatil
|Tarih
|Süre
|Yılbaşı
|1 Ocak 2018, Pazartesi
|1 gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2018, Pazartesi
|1 gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2018, Salı
|1 gün
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı Arifesi
|14 Haziran 2018, Perşembe
|Yarım gün
|Ramazan Bayramı
|15 Haziran 2018, Cuma
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|16 Haziran 2018, Cumartesi
|1 gün
|Ramazan Bayramı
|17 Haziran 2018, Pazar
|1 gün
|Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü
|15 Temmuz 2018, Pazar
|1 gün
|Kurban Bayramı Arifesi
|20 Ağustos 2018, Pazartesi
|Yarım gün
|Kurban Bayramı
|21 Ağustos 2018, Salı
|1 gün
|Kurban Bayramı
|22 Ağustos 2018, Çarşamba
|1 gün
|Kurban Bayramı
|23 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Kurban Bayramı
|24 Ağustos 2018, Cuma
|1 gün
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2018, Perşembe
|1 gün
|Cumhuriyet Bayramı Öncesi
|28 Ekim 2018, Pazar
|Yarım gün
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2018, Pazartesi
|1 gün
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