Yaz tatili için milyonlarca öğrencinin ve velinin bekleyişi devam ediyor. Okullarında eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin de bu yıl hangi tarihte başlayacağını ve karnelerin ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) yayınlamış olduğu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde okulları kapanacağı, karnelerin alınacağı ve yaz tatilinin resmen başlayacağı tarihler yer alıyor. Yayınlanan çalışma takvimine göre ikinci kanaat dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecek ve milyonlarca öğrenci bu tarihten itibaren resmen tatiline başlayacak.

Yaklaşık dört aylık yaz tatili sonrasında ise öğrenciler 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yeniden okullarına dönüş yapacak ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlamış olacak.

2018 KALAN RESMİ TATİLLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

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