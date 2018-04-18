Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih bilgisini, geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu 2017-2018 çalışma takvimi ile belirtmişti. Okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarihi araştıran öğrenci ve veliler ise bu takvimi araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) yayınlamış olduğu 2017-2018 çalışma takvimine göre okullar bu yıl 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınması sonrasında kapanacak ve yurt genelinde milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline başlayacak.

Öğrenciler, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bir sonraki eğitim dönemine hazırlanacak ve dinlenecek. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler birinci kanaat dönemine başlamış olacak.

2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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