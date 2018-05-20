Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belirlendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin geleceği günü heyecanla beklemeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...



OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2018



2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte miyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Tatil planlaması yapan velilerin önünde büyük etken olan okul, öğrencilerin yanısıra veliler tarafından da sıkça soruluyor.



Öğrenciler ve Öğretmenler için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.





2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün

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