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TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul ile yapılır. Öğrencilerin dönem sonlarında sorgulamaya başladığı hesaplama işlemi için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların yüklenmiş olması gerekir. Ders notlarının tamamı yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda alacağı belgeyi, yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar. Takdir ve teşekkür belgesi dışında; arkadaşlarıyla ve çevresi ile iletişimi iyi olan, kültürel etkinlik ve yarışmalara katılan öğrencilere de onur belgesi verilir.