Yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatili planı yapacak öğrenciler ve velileri, plan yapabilmek için okulların kapacağı tarihi merak ediyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen yaz tatili ile 3,5 ay dinlenme fırsatı bulacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2018 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte yaz tatili ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2018

2017-2018 eğitim öğretim yılının 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR

Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 30 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 01 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER