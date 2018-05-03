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Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Haziran ayının hangi günü kapanacak?

Yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Havaların sıcaklaması ile birlikte ve sınav stresinden uzaklaşmak isteyen öğrenciler yaz tatilini beklemeye başladı. Okullar bu sene Haziran ayında kapanacak. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Haziran ayının hangi gününe denk geliyor? İşte detaylar...

03.05.2018 - 11:48 | Güncelleme:

Okullar ne zaman kapanıyo? Yaz tatili, son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem eğitimini sürdüren öğrencilerin sınavları devam ediyor. Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Haziran ayının hangi günü kapanacak? İşte yaz tatili ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2018 HAZİRAN

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belirlendi. Mayıs ayına girilmesiyle Haziran ayına çok kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri yaz tatili için plan yapmaya başladı. Öğrenciler ve Öğretmenler için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

2018 RESMİ TATİLLER

Resmi Tatil Tarih Süre
Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün
Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün
Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün
Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün
Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün
Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün
Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün
Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün
Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün
Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün
Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün
Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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