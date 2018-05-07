2017-2018 eğitim öğretim yılının yavaş yavaş sonuna geliniyor. Mayıs ayına girilmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte sınav stresinden uzaklaşmak isteyen öğrenciler yaz tatilini heyecanla beklemeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2018 Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2018 yaz tatili ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? 2018

Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu sene karneler 8 Haziran 2018 tarihinde dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili maratonu başlayacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

2018 RESMİ TATİLLER

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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