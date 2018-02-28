2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarına başlayan öğrenciler, yaz tatilinin başlayacağı tarihi iple çekiyor. Sınavlardan bunalan öğrenciler stres atmak ve dinlenmek için okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2018 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilen okullar ne zaman kapanıyor, sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

İkinci dönem sınavlarının başlamasıyla öğrenciler ve velilerinin merakla araştırdığı "okullar ne zaman kapanacak" sorgusu giderek artıyor. Öğrenciler ve öğretmenler için 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak ve yaz tatili serüveni başlayacak. 8 Haziran'da başlayan yaz tatili, 10 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılına geçilmesiyle son bulacak.

2018 YILI RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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