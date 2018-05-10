Okullar ne zaman kapanıyor

Karne heyecanı öğrencilerde şimdiden başladı. Veliler de hem çocuklarının eğitim durumunu merak ediyor, hem de yaz tatili için planlar yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesi de tatilleri birleştirme planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Peki öğrenciler tatili nasıl değerlendirmeli? Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmeleri nasıl sağlanabilir? İşte 2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ereceği ve öğrencilerin karne alacağı tarih.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? KARNELER NE ZAMAN ALINIYOR? 2018
Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu sene karneler 8 Haziran 2018 tarihinde dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili maratonu başlayacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene Ramazan Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen ardından olacak. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi var. 3 gün sürecek bayram 17 Haziran Pazar günü sona erecek.
ÖĞRENCİLERE TATİL ÖNERİLERİ
Düzenli kitap okuma: Tatil dönemi özellikle okuma yazma bilen çocuklar için yeni bilgiler edinmenin de kapılarını açmaktadır. Çocuklar bu dönemde her gün zorlanmadıkları bir süreyi kitap okumaya ayırmalılar.
Gezme kültürü: Seyahat planlanan yerlerin tarihi ve doğa özellikleri araştırılarak genel kültürleri de geliştirilebilir.
Çevre bilinci: Ailelerin de desteğiyle doğayı koruma ve çevre bilinci gibi konularda araştırmalar yapılabilir, bu konuyla ilgili çalışan dernek ve gruplara destek verilebilir. Hayvanları, denizi, ormanları korumak için çalışma yapan kuruluşlar hakkında bilgi toplanabilir veya faaliyetlerine katkıda bulunulabilir.
Ev sorumlulukları: Okul öncesi yaş dönemi içerisinde çocukları olan ailelerin ev/ev dışı yapabilecekleri birçok aktivite var. Ev işlerine yardımcı olmak eğlenceli hale getirilebilir. Beraber çocuğun odasını gözden geçirip bir sonraki yıl kullanılmayacak araç-gereç ve kişisel eşyalar, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için ayrılabilir. Eşyaların ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmasında çocuk da yer alabilir. Bu, yardımlaşmanın yaratacağı iyi duygunun yanında, özsaygının gelişmesini de destekler.
Birlikte yemek pişirilebilir: Ev işlerine yardımcı olmak, yemek pişirmeyi denemek, alışverişte ihtiyaçları beraber belirlemek ev ve aile bilincini güçlendirecektir. Birlikte piknik ve kamp yapmak, bisiklete binmek, günlük basit mutfak eğitimlerine katılmak ilgilerini geliştirecektir.
Birlikte oyunlar oynanabilir: Ebeveynler, beraber uçurtma uçurmak ya da yakartop oynamak gibi kendi çocukluklarında da sevdikleri aktivitelerle çocuklarını tanıştırabilirler. Oyun hamuru, parmak boya, puzzle, lego oynamak, ilgisini çeken objelerden koleksiyonlar yapmak denenebilir. Bilgisayar ya da diğer elektronik cihazlarla birlikte oynanabilir. Bu cihazlarla geçirilecek süre mutlaka sınırlı olmalıdır.
Akraba ziyaretleri yapılabilir: Bu dönemde aile büyüklerini ve akrabaları ziyaret etmek de çocuklara iyi gelecektir. Aile albümü gözden geçirilebilir. Bu işlem gerçekleştirilirken anılar konuşulabilir. Belki bir aile soy ağacı hazırlanabilir. Böylelikle çocuğun aile ve akrabalık bağlarını öğrenmesine de katkı sağlanmış olur.
Yaşasın spor: Çocukların yaşamında sporun bulunmasının amacı, onların bütün gelişimlerine katkısının olmasıdır. Grup sporları yoğun rekabet ve ekip bilinci de gerektirdiği için daha çok ilköğretimin ilerleyen yıllarında çocuklara uygundur. Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında bireysel sporları tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır. Cimnastik, bisiklet, yüzme, tenis, eskrim gibi spor dallarına yönlendirme yapılabilir.
Spor, çocuğun kendini tanımasına yardımcı olur. Düzenli aktivite, sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkları kazandırır. Spor sayesinde stresle baş edebilme, aktif yaşam biçimine uyum, kişisel-sosyal gelişim, kendine güven, konsantrasyon, fiziksel gelişim, vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirebilme becerilerinin geliştiği gözlenebilir.
Sıkılmak da lazım: Çocuklar kendileriyle ilgilenilmesini istedikleri durumlarda sıkılmaktan, bıkmadan söz edebilirler. Bu aslında bir çağrıdır. Çocuklar sürekli eğlenmek zorunda değiller.
Gün içerisinde ilginç ve eğlenceli bir aktivite belirlerken, bir de mutlaka kendi başlarına yapabilecekleri bir aktivite belirlemek daha iyi olacaktır. Aile büyüklerinin yanına aileden ayrı tatile gitmek, bazı günler anne ve babanın işyerine götürmesi ilgilerini çekecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.