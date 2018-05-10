Okullar ne zaman kapanıyor

Karne heyecanı öğrencilerde şimdiden başladı. Veliler de hem çocuklarının eğitim durumunu merak ediyor, hem de yaz tatili için planlar yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına denk gelmesi de tatilleri birleştirme planı yapanları yakından ilgilendiriyor. Peki öğrenciler tatili nasıl değerlendirmeli? Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmeleri nasıl sağlanabilir? İşte 2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ereceği ve öğrencilerin karne alacağı tarih.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? KARNELER NE ZAMAN ALINIYOR? 2018

Bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrenciler okulların kapanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Bu sene karneler 8 Haziran 2018 tarihinde dağıtılacak ve 3 aylık yaz tatili maratonu başlayacak. 8 Haziran Cuma günü başlayan yaz tatili, 17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene Ramazan Bayramı tatili okulların kapanmasının hemen ardından olacak. 14 Haziran Perşembe günü Ramazan Bayramı Arefesi var. 3 gün sürecek bayram 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

ÖĞRENCİLERE TATİL ÖNERİLERİ

Düzenli kitap okuma: Tatil dönemi özellikle okuma yazma bilen çocuklar için yeni bilgiler edinmenin de kapılarını açmaktadır. Çocuklar bu dönemde her gün zorlanmadıkları bir süreyi kitap okumaya ayırmalılar.

Gezme kültürü: Seyahat planlanan yerlerin tarihi ve doğa özellikleri araştırılarak genel kültürleri de geliştirilebilir.

Çevre bilinci: Ailelerin de desteğiyle doğayı koruma ve çevre bilinci gibi konularda araştırmalar yapılabilir, bu konuyla ilgili çalışan dernek ve gruplara destek verilebilir. Hayvanları, denizi, ormanları korumak için çalışma yapan kuruluşlar hakkında bilgi toplanabilir veya faaliyetlerine katkıda bulunulabilir.

Ev sorumlulukları: Okul öncesi yaş dönemi içerisinde çocukları olan ailelerin ev/ev dışı yapabilecekleri birçok aktivite var. Ev işlerine yardımcı olmak eğlenceli hale getirilebilir. Beraber çocuğun odasını gözden geçirip bir sonraki yıl kullanılmayacak araç-gereç ve kişisel eşyalar, ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak için ayrılabilir. Eşyaların ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmasında çocuk da yer alabilir. Bu, yardımlaşmanın yaratacağı iyi duygunun yanında, özsaygının gelişmesini de destekler.

Birlikte yemek pişirilebilir: Ev işlerine yardımcı olmak, yemek pişirmeyi denemek, alışverişte ihtiyaçları beraber belirlemek ev ve aile bilincini güçlendirecektir. Birlikte piknik ve kamp yapmak, bisiklete binmek, günlük basit mutfak eğitimlerine katılmak ilgilerini geliştirecektir.

Birlikte oyunlar oynanabilir: Ebeveynler, beraber uçurtma uçurmak ya da yakartop oynamak gibi kendi çocukluklarında da sevdikleri aktivitelerle çocuklarını tanıştırabilirler. Oyun hamuru, parmak boya, puzzle, lego oynamak, ilgisini çeken objelerden koleksiyonlar yapmak denenebilir. Bilgisayar ya da diğer elektronik cihazlarla birlikte oynanabilir. Bu cihazlarla geçirilecek süre mutlaka sınırlı olmalıdır.

Akraba ziyaretleri yapılabilir: Bu dönemde aile büyüklerini ve akrabaları ziyaret etmek de çocuklara iyi gelecektir. Aile albümü gözden geçirilebilir. Bu işlem gerçekleştirilirken anılar konuşulabilir. Belki bir aile soy ağacı hazırlanabilir. Böylelikle çocuğun aile ve akrabalık bağlarını öğrenmesine de katkı sağlanmış olur.

Yaşasın spor: Çocukların yaşamında sporun bulunmasının amacı, onların bütün gelişimlerine katkısının olmasıdır. Grup sporları yoğun rekabet ve ekip bilinci de gerektirdiği için daha çok ilköğretimin ilerleyen yıllarında çocuklara uygundur. Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında bireysel sporları tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır. Cimnastik, bisiklet, yüzme, tenis, eskrim gibi spor dallarına yönlendirme yapılabilir.

Spor, çocuğun kendini tanımasına yardımcı olur. Düzenli aktivite, sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkları kazandırır. Spor sayesinde stresle baş edebilme, aktif yaşam biçimine uyum, kişisel-sosyal gelişim, kendine güven, konsantrasyon, fiziksel gelişim, vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirebilme becerilerinin geliştiği gözlenebilir.

Sıkılmak da lazım: Çocuklar kendileriyle ilgilenilmesini istedikleri durumlarda sıkılmaktan, bıkmadan söz edebilirler. Bu aslında bir çağrıdır. Çocuklar sürekli eğlenmek zorunda değiller.

Gün içerisinde ilginç ve eğlenceli bir aktivite belirlerken, bir de mutlaka kendi başlarına yapabilecekleri bir aktivite belirlemek daha iyi olacaktır. Aile büyüklerinin yanına aileden ayrı tatile gitmek, bazı günler anne ve babanın işyerine götürmesi ilgilerini çekecektir.

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