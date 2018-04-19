Milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihi merakla araştırıyor. Yurt genelinde eğitim gören öğrenciler, karnelerin alınmasıyla birlikte 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman alınacak? İşte yarıyıl tatili tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem başında yayınlamış olduğu 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, bu yıl karneler 8 Haziran 2018 Cuma günü verilecek ve böylece yaz tatili başlayacak. 3 aylık yaz tatili sonrasında öğrenciler yeniden okullarına 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim görmeye başlayacak.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi Tatil Tarih Süre Yılbaşı 1 Ocak 2018, Pazartesi 1 gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2018, Pazartesi 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2018, Salı 1 gün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı Arifesi 14 Haziran 2018, Perşembe Yarım gün Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018, Cuma 1 gün Ramazan Bayramı 16 Haziran 2018, Cumartesi 1 gün Ramazan Bayramı 17 Haziran 2018, Pazar 1 gün Demokrasi Bayramı ve Şehitleri Anma Günü 15 Temmuz 2018, Pazar 1 gün Kurban Bayramı Arifesi 20 Ağustos 2018, Pazartesi Yarım gün Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018, Salı 1 gün Kurban Bayramı 22 Ağustos 2018, Çarşamba 1 gün Kurban Bayramı 23 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Kurban Bayramı 24 Ağustos 2018, Cuma 1 gün Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018, Perşembe 1 gün Cumhuriyet Bayramı Öncesi 28 Ekim 2018, Pazar Yarım gün Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2018, Pazartesi 1 gün

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