Okullara ‘Türkçe Sokağı’ geliyor!

Başakşehir´deki okullarda öğrencilerin okuma alışkanlık ve kültürlerinin geliştirilmesi için açılan “Z Kütüphaneler”den sonra yeni bir uygulama başlatıldı. Gazete Habertürk'teki habere göre; artık Başakşehir’de bulunan okullarda ‘Türkçe Sokağı’ da olacak.

İTO Akşemsettin Ortaokulu’nun Türkçe öğretmenleri ve okul yöneticileri önderliğinde öğrencilerle birlikte hazırladıkları “Türkçe Sokağı” ve “Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarları” açıldı. Büyük edebiyat üstatlarının fotoğraflarının sınıf kapıları ve öğrenci dolaplarını süslediği, yazar ve şairlerin eserlerinden bölümler ve kitap okuma bankları ile donatılmış sokakta öğrencilere kitap okuma sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

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