"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nın dördüncüsü, okulların açıldığı ilk gün tüm yurtta gerçekleştirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un bizzat takip ettiği uygulamanın dördüncüsü, ders zili çaldığı ilk gün olması nedeniyle geniş kapsamlı yapıldı.

81 ilde Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Trafik, KOM, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde Özel Harekat birimlerinden oluşturulan karma ekiplerin katılımıyla, eş zamanlı yapılan uygulamaya, toplam 3 bin 59 ekip ve 12 bin 617 personel katıldı. Sabah saat 07.00'de başlayan uygulama 15.00'e kadar sürecek.

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamalarını sağlamak için yapılan uygulama kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet, oyun salonları vb. yerler denetlendi.

Şüpheli şahıslar ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimler yapan ekiplerin hafta boyunca denetimlerini yoğun şekilde sürdürecekleri öğrenildi.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE GÖZ AÇTIRILMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, okul çevrelerinde denetime başladı. Sabah saatlerinde çeşitli okullarda denetim yapan Mobil Okul Timleri, okul çevresinde bekleyen ve şüpheli gördükleri bazı kişilerin üst aramasını yaptı. Servisçilerin cinayetle biten kavgası, araçta unutulan küçük çocuklarla iki haftadır gündemde olan okul servislerine yönelik de ilk günden denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti, birçok bölgede denetim noktası oluşturdu. Araçları durdurarak evrak kontrolü ve GBT uygulaması yapan polis, bazı araçlara, eksiz evrak, sigortasız olduğu ve dur levhası çalışmadığı gerekçesiyle ceza kesti.