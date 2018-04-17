Tokat'ın Zile ilçesinde açılan okuma yazma kursuna katılan, yaşları 55 ile 75 arasında değişen 14 kadın, kursun ilk bölümünü başarıyla tamamlayarak okur yazarlık belgesi aldı.
AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında Selamet köyünde açılan okuma yazma kursunun ilk bölümünün tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Halk Eğitim Merkezince yaptırılan mezuniyet cübbesi ve keplerle katılan kursiyerlere, okuryazarlık belgeleri verildi.
Kursiyerler, kursun ikinci kademesine de devam edecek.
Kursiyerlerden Pembe Köser (60) yaptığı açıklamada, okuyamadığı için çok üzüldüğünü söyledi.
Bulundukları yerde okuma yazma kursu açılmasını beklediğini ifade eden Köser, "Kurs açılsa da okuma yazma öğrensem diye düşünürdüm her zaman. Beni okula vermediler. Elimde olsa üniversite de okuyacaktım ama vermediler. Kayınpederim 13 yaşında beni oğluna nişanladı, okula gitmemi de istemedi. O yüzden içim yanıyordu. Okuma yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum." dedi.
Birkaç sene önce İzmir'de yaşayan kızını ziyarete gittiğini, bir süre sonra Tokat'a otobüsle döndüğünü anlatan Köser, "Otobüste herkes gazete aldı, okuyor. Ben de gazeteyi elime aldım. Yanımda oturan arkadaş 'Ne yazıyor?' dedi. 'Önemli hiçbir şey yazmıyor.' dedim. Gazeteyi okuyamamak çok zoruma gitti." ifadelerini kullandı.
Hatun Öztop da babasının tarlada çalışması için kendisini okula göndermediğini belirterek, "Okumak içimde öyle bir ukdeydi ki... Şimdi okuma yazma öğreniyorum, mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kurs öğreticisi Hatice Kızılay, kursiyerlerden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Teyzelerimden çok memnun kaldım. Hepsi göstermeleri gereken azimden fazlasını gösterdi. Çok istekliydiler." dedi.
Tören çerçevesinde kursu ziyaret eden Vali Ömer Toraman da Kaymakam Adnan Tezcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'dan bilgi aldı.
Kursiyerlerle sohbet eden Toraman, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi seferberlik ilan etti. 'Türkiye ayağa kalksın, tekrar tarama yapalım, okuma yazma bilmeyenleri bulalım, kurslar açalım.' denildi." ifadesini kullandı.
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