ABD Sahil Güvenlik ekipleri, devriye gezdiği sırada deniz kaplumbağasına ayrı ayrı iplerle bağlanmış halde poşetleri fark etti.

İHA'nın haberine göre, kaplumbağayı bağlı iplerden kurtaran ekipler, poşetlerin içinde 816 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Piyasa değeri 53 milyon dolar olan uyuşturucunun bağlı olduğu deniz kaplumbağasının görüntüleri şaşkınlığa neden oldu.

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