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Ben zaten 'git' derdim. Her zaman işi olmasından yanaydım, elimden gelen ne kadar gücüm varsa manevi desteği, yönetmenler, yapımcılar her yere soktum. Menajeri ile kol kola çalıştım. Ben bunları sevdiğim için yaptım. Bana bir faydası yoktu bunların. Akabinde tek üzüntüm 'keşke bana da danışsaydın, beraber karar verseydik. biz burada seni bekliyoruz' deseydim. Bunu anlatırken geldiğimiz nokta bu.