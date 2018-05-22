Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı.

Fotoğrafçılara poz vererek ilerleyen ekip festival sarayının merdivenlerini tırmandıktan sonra da bir süre objektiflerin önünde poz verdi.

İşte bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı çekerek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu. Bennu Yıldırımlar, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir videoyu retweet ederek yanıt verdi.