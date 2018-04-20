İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan bir kişi gözaltına alındı.

Olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tribünde yer alan yaklaşık 20 kadar taraftar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara madde atanlar da yer alıyor. (DHA)