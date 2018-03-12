Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta maçında Eskişehirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Altınordu maça çok hızlı ve etkili bir biçimde başladı. Dakikalar 3'ü gösterirken Kerim Avcı, penaltıdan attığı golle Altınordu'yu 1-0 öne geçirdi. Bu golün 3 dakika sonrasında ise bu kez Eskişehirspor bir penaltı atışı kazandı fakat Mezenga bu atıştan yararlanamadı ve penaltıyı kaçırdı. Eskişehirspor taraftarı gol için 31. dakikayı bekledi ve bu dakikanın içinde Semih Şentürk sahneye çıktı. Semih attığı golle maça eşitliği getirdi (1-1). Bu gol ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu. 55. dakikada bu kez Barış Alıcı, Altınordu'yu öne geçiren sayıyı attı ve Altınordu 2-1 öne geçti. Bu arada maç oynanırken Eskişehirsporlu yöneticilerden Altan Begiter, kalp krizi geçirdi. Begiter'e sağlık ekipleri acil müdahaleyi sana kenarında yaptı.
ORTALIK KARIŞTI, TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ!
Yine Semih Şentürk, Altınordu'ya yanıt veren isim oldu ve maça bir kez daha eşitliği getirdi. Eskişehirspor bu golden sonra maçı adeta tek kaleye çevirdi ama gol yine Altınordu'dan geldi. 81. dakikada Deniz Vural, Altınordu'yu 3-2 öne geçirdi. Bu golden sonra saha bir anda karıştı ve bazı oyuncular birbirine girdi. Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi. Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi. Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı. Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.
Altınordu'dan Hasan Hatipoğlu, Eskişehirspor'dan ise Hasan Ayaroğlu ile Hürriyet Güçer sarı kart gördü. 90 dakikada ise Kaan Kanak sarı kart gören bir diğer Eskişehirsporlu oldu. Maçta skoru belirleyen gol ise 90. dakikada Ali Mert Aydın'dan geldi ve Altınordu, Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer (Dk. 90 Aykut Akgün), Ofoedu, Semih Güler (Dk. 90 Andaç Güleryüz), Bruno Mezenga (Dk. 83 Bilal Aziz), Semih Şentürk
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı (Dk. 59 Deniz Vural), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Kerim Avcı (Dk. 74 Muhammed Rıdvan Özdemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 87 Ali Mert Aydın), Mirkan Aydın
SARI KARTLAR: Dk. 30 Bruno Mezenga, Dk. 82 Akaminko, Dk. 88 Hürriyet Gücer, Dk. 88 Hasan Ayaroğlu, Dk. 90+6 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 40 Mehmet Murat Uçar, Dk. 48 Serkan Göksu, Dk. 87 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)
GOLLER: Dk. 3 Kerim Avcı (penaltıdan), Dk. 55 Barış Alıcı, Dk. 81 Deniz Vural, Dk. 90+5 Ali Mert Aydın (Altınordu), Dk. 31 ve Dk. 64 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
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