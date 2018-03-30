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ÇALIŞTIĞI EN İYİ VE EN KÖTÜ HOCA

Kariyerimde çalıştığım en kariyerli isim Zico'ydu. Hem kariyer anlamında hem başarı anlamında Zico ile çalışmak benim için çok ayrıcalıklıydı. Ondan çok şey öğrendim.