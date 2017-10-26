Olcay Baykal o fotoğraftaki yanlış bilgiyi düzeltti

Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafla ilgili olarak, karede kendisinin yer almadığını vurgulayan Olcay Baykal şunları söyledi:

“Hatırladığım kadarıyla fotoğraf bir röportaj sırasında çekildi. Ancak sosyal medyaya yansıdığı gibi o fotoğraftaki hanımefendi ben değilim. Kim olduğunu tam hatırlayamıyorum” dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Fotoğraftaki kadının Ecevit ailesinin yakın dostu Muhsin Bilgehan’ın eşi Tangül Bilgehan olduğu öğrenildi.

olcay baykal

deniz baykal

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