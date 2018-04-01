Trabzonspor'un önemli isimlerinden Olcay Şahan, Galatasaray mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maç oynanırken Galatasaraylı taraftarların 'Şikeci Trabzonspor' diye bağırması hakkında konuşan Olcay Şahan, ''Galatasaray taraftarını tebrik ederim. "Şikeci Trabzon" dediklerine göre Fenerbahçe'yi destekliyorlar demektir. Taraftarların birbirlerini desteklemesi güzel bir şey! Çok fazla genç oyuncun olursa bu tür büyük maçlarda sorun yaşayabiliyorsun. Bugün de öyle oldu. Çok genç oyuncularımız var. Bugün de onun bedelini ödedik.'' ifadelerini kullandı.