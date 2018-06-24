Gazete Habertürk'ün haberine göre Olcay Şahan Beşiktaş'a dönmeyi düşünmüyor. Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde haberler çıkan Trabzonsporlu Olcay Şahan için ağabeyi ve menajeri Osman Şahan’dan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncunun böyle bir düşüncesinin olmadığını belirten Şahan “Olcay, şu anda Trabzonspor’da. Bana hiçbir zaman ‘Ben Beşiktaş’a geri dönmek istiyorum, mutsuzum’ demedi. Olcay’ın Trabzonspor’la kontratı devam ediyor. Beşiktaş’ın Olcay için bir girişimi olmadı, ben de kimseyle görüşmedim. Olcay Trabzonspor’da çok mutlu” dedi

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