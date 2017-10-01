Olcay Şahan gole sevinmedi, Beşiktaşlılar alkışladı

Beşiktaş karşısında takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü atan Olcay Şahan, golden sonra sevinmedi, Siyah-beyazlı tribünler de eski futbolcularını alkışladı.

Vodafone Park'ta 19.30'da başlayan maçta Beşiktaş, 13. dakikada Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 21. dakikasında ise Trabzonsporlu Olcay Şahan skora dengeyi getiren golü kaydetti. Olcay, golden sonra sevinç yaşamayarak ellerini havaya kaldırdı. Beşiktaş tribünleri de eski futbolcularına alkışlarla karşılık verdi.

OLCAY'A DESTEK, BURAK YILMAZ VE SOSA'YA TEPKİ

Öte yanda Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi eski oyuncuları Olcay Şahan'ı tribüne çağırarak kendisini alkışladı. Olcay da tribünlere yönelerek siyah-beyazlılara aynı şekilde karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu taraftarların tribünlere çağırdığı Jose Sosa ile Burak Yılmaz'a ise tepki gösterdi.