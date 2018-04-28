Oldham Athletic - Doncaster Rovers maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Oldham Athletic ile Doncaster Rovers, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Oldham Athletic 48 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Doncaster Rovers 54 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Oldham Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Doncaster Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 312. İddaa'da Oldham Athletic kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Doncaster Rovers kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Oldham Athletic son haftadaki Doncaster Rovers müsabasında 2-1 kazandı.

Doncaster Rovers ise Oldham Athletic karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Oldham Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Oldham Athletic, kendi sahasında 31 gol attı, 33 gol yedi.

Doncaster Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Doncaster Rovers, 22 gol atarken 27 gol yedi.