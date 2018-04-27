Oldham Athletic - Doncaster Rovers maçı rakamları

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Oldham Athletic, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Doncaster Rovers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Oldham Athletic 48 puanla 21. sırada, Doncaster Rovers 54 puanla 14. sırada bulunuyor. Oldham Athletic son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Doncaster Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 312 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oldham Athletic kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Doncaster Rovers sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Oldham Athletic son haftadaki Doncaster Rovers müsabasında 2-1 kazandı.

Doncaster Rovers ise Oldham Athletic maçında 2-1 yenildi.

Oldham Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Oldham Athletic, kendi sahasında 31 gol attı, 33 gol yedi.

Doncaster Rovers, dış sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Doncaster Rovers 22 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.