Öldüğü, tavandan kurtlar dökülmeye başlayınca anlaşıldı

Afyonkarahisar'da uzun zaman önce ölen bir adamın cesedi evinin altındaki iş yerine tavandan kurtlar dökülünce, dükkan sahibinin durumdan şüphelenmesi ile ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, Milli Birlik Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddialara göre, uzun süredir tek yaşayan Ayhan Altuntaş (60) isimli adamdan yaklaşık 2 aydır haber alınamıyordu. Evin altında cep telefonu dükkanı işleten Mustafa Başpınar iş yerinin tavanından yere kurtlar dökülmesinden şüphelenince, durumu ev sahipleri olan Abdurrahman Güzeltaş'a bildirdi. Bunun üzerine Güzeltaş da Cumhuriyet Savcılığı'na giderek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaşırken, Altuntaş'ın öldüğünü belirlediler. Evinde kapıların dar olmasından dolayı cesedi çıkaramayan polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler. Eve gelen ekipler önce cesedi pencereden çıkarmak istedi daha sonra verdikleri kararla evdeki birkaç kapıyı çıkararak, cesedi merdivenlerden indirdi. Ceset torbası ile cenaze aracına konulan cesedin sokağa çıkarıldığında çevresine çok kötü bir koku yayması dikkatlerden kaçmadı.
" BENİM BURAYA KURT DÜŞMEYE BAŞLADI"
İş yerinin tavanından kurtlar döküldüğünü fark ederek durumu ev sahibine, sonrasında ise polise bildirerek cansız bedenin bulunmasını sağlayan dükkan sahibi Başpınar ise şunları söyledi: "Buraya benim kurt düşmeye başladı. Benim de dikkatimi çekti bu kurt nereden geliyor diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1-2 daha düşmeye başladı, tavandan düşünce ev sahibine dedim ki, 'herhalde bu adam öldü 2-3 aydır görmüyorum bu adamı. Karakola bir git haber ver' dedim. Ondan sonra karakola gitti o arkadaş. Sonra polisler gelip buldu."
"KİRACIM BANA 'TAVANDAN KURTLAR DÜŞÜYOR' DİYE SÖYLEDİ"
Talihsiz adamın ev sahibi Güzeltaş ise cesedin polislerin bulduğunu kaydederek, "Ben savcılığa müracaat ettim sonra polisler geldiler, aştılar kapıyı içeri girince cesedi bulduk. 3 aydan beridir kendisini görmüyorduk zaten bulamıyorduk. Ne kadar süre önce ölmüş bilmiyoruz. Alt kattaki kiracım da bana 'tavandan kurtlar düşüyor' diye söyledi, ben görmedim" diye konuştu.
Altuntaş'ın cesedi güçlükle çıkarıldığı evden konulduğu cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altuntaş'ın ne zaman ve nasıl öldüğü ise otopsi sonucunda ortaya çıkacakken, olayla ilgili ayrıca polis tarafından da tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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