Aydın’da emekli polis olan babasının silahıyla, anne ve babasını öldürdükten sonra kendi canına kıyan D. ailesinin 3 ferdi, memleketleri Isparta’nın Yalvaç ilçesi'nde son yolculuklarına uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde, emekli polis olan babasının silahıyla dehşet saçarak, anne ve babasını öldürdükten sonra çatıya çıkıp kendisine ateş etmek suretiyle düşerek hayatını kaybeden gencin cenazeleri memleketleri Isparta’da toprağa verildi. Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü Kasabası’nda olan baba47 yaşındaki Adem D. anne 41 yaşındaki Suna D. ve 17 yaşındaki Mert Ali D.’nin cenazeleri dün gece getirilerek morga konuldu. Morgdan alındıktan sonra, ilk olarak helallik alınmak üzere D. ailesinin baba ocağına getirilen cenazeler ardından Hüyüklü Camii’ne nakledildi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLEBİLDİ

Aileden geriye kalan tek fert Pınar D. ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Öğle namazına müteakip kılınan 3 ayrı cenaze namazının ardından, anne - baba ve oğulun cenazeleri ardı ardına omuzlarda son kez taşınarak, mezarlığa götürüldü. D. ailesinin 3 ferdi daha sonra burada son yolculuklarına uğurlandı.

Olay Aydın’da geçtiğimiz gün sabah saat 05.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana gelmiş, apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali D., uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna ve babası Adem D.'yi beş kez ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son vermişti.

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