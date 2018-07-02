HT Egeli'de yer alan habere göre, Kınık’ta yaşayan Elif-Rıfat Dayan çifti evlerinde öldürüldü. Jandarma, çiftin oğulları Ş.D’yi (28) gözaltına aldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu Dayan’ın, önceki gün dedesi vefat etti.

Burcu Dayan, Kınık’ın kırsal Cumalı Mahallesi’nde yaşayan kayınpederi Rıfat Dayan’a dedesinin vefatını bildirmek istedi.

Burcu Dayan, hem Rıfat Dayan’ı hem de kayınbiraderi Ş.D’yi cep telefonundan aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi’ye durumu bildirip, yardım istedi.

İlkazi, dış kapının kilitli olması nedeniyle çifte ulaşamadı. İlkazi, Soma’daki bir çimento fabrikasında çalışan çiftin oğulları Ş.D’yi aradı. Ş.D. iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi’ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Ş.D. saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi’ndeki kahvede bir süre oturup, çay içtikten sonra, “Öğleden sonra Soma’ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık’a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim” diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün’ü arayan Ş.D. “Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor” dedi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif Dayan, çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Cesetlerinin şişmeye ve bozulmaya başlamasından Cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından kaydı bulunan oğulları Ş.D’yi gözaltına aldı.

"Kınık’taki cinayetle ilgili Ş.D. gözaltına alındı."