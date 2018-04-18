Oluşturduğu haber bloğunda, Malta adasında yer alan politikacılar hakkındaki yolsuzluk iddialarını paylaşan ve geçtiğimiz Ekim ayında arabasına yerleştirilen bombanın patlaması ile hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın eşi ilk kez mülakat verdi.

Olayın ardından altı ay geçtikten sonra konuşan gazetecinin eşi Peter Caruana Galizia cinayet zanlılarının korunduğuna iddia etti. Poltik çıkarların polis soruşturmasını engellediğini belirten Galizia, suikastın ana azmettiricisinin asla mahkemeye çıkarılmayacağından korktuğunu açıkladı.

Tutuklanan üç zanlının tetikçi olduğunu düşündüğünü belirten Galizia, hükümetin onları yönlndiren kişi ortaya çıkarmak istemediğini düşündüklerini ifade etti.

Panama belgelerini araştıran gazetecinin oğlu ise suikastten devleti sorumlu tutmuş ve Malta'yı "mafya devleti" olarak nitelendirmişti.

Polis soruşturması altı aydır tamamlanamadı ve savcının bu delillere göre davayı açıp açmayacağı belli olacak.

Malta Adalet Bakanlığı cinayeti çözecek biligi verecek kişilere 1 milyon Euro ödül koymuştu. Hükümet, soruşturma aşamasının uzamasını, çözülmemeiş hiçbir nokta kalmaması için titiz çalışıldığı şeklinde açıklamıştı.

Basın özgürlüğünü savunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazetecilerin, oluşturuduğu "Yasak Hikayeler" (Forbidden Stories) adındaki gazeteci ağı ile toplam 45 gazeteci, "Daphne projesi" adı altında Galizia'nın yolsuzlukla ilgili araştırmalarını daha geliştirerek yakında yayınlamaya başlıyacağını bildirmişti. Röportaj bu platformlar üzerinden gerçekleşti.

Galizia özellikle Malta Başbakanı hakkında çeşitli iddiaları haberleştirmişti.

Başbakan Joseph Muscat, Paradise Paper haberlerinin ardından ülkesini ' Malta hakkında yapılan gelişi güzel haberlerin hepsini yalanlıyorum. Tüm bunlar belkide çok basit bir sebepten dolayı oluyor. Biz yatırım alıyor ve ülkemize yatırım yapılmasını istiyoruz. Bu konuda çok azimliyiz.” şeklinde savunmuştu.

Galizia'nın üç oğluda yaşamları tehdit edildiği gerekçesi ile Malta dışında yaşıyor. En büyük oğlu ise Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Kurulu'nda gazetecilik yapıyor.

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