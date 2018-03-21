Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş sokaktaki 3 hafta önce ölen yazar Hüsamettin Yıldırım'ın evinde temizlik çalışması yapan Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, dolapta 130 bin TL buldu.

DHA'nın haberine göre işçiler, Yıldırım'a ait eşyalarının arasında buldukları 130 bin TL'yi, polise teslim etti.

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