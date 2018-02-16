Cadde'nin haberine göre, Olgun-Zeynep Şimşek çifti, yağmurlu havada çocuklarını anaokulundan bebek arabasıyla almaya gitti.

Gazetecilerin görüntü almasına sinirlenen Olgun Şimşek, kendisine yöneltilen Sevgililer Günü sorularına, "Ne bu kardeşim, mahallemizde de mi yürüyemeyeceğiz?" diyerek tepki gösterdi.