Olimpia - 3 de Febrero maçı öncesi rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Olimpia, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü 3 de Febrero takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:30. 40 puanlı Olimpia 1. sırada bulunuyor, 3 de Febrero 13 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Olimpia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 3 de Febrero, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 446 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpia kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, 3 de Febrero sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Olimpia son haftadaki Sol de America müsabasında 1-1 berabere kaldı.

3 de Febrero ise Nacional Asuncion karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Olimpia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Olimpia, kendi sahasında 22 gol attı, 9 gol yedi.

3 de Febrero, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. 3 de Febrero, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.