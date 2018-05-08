Olimpia - Deportivo Santani sahaya çıkıyor

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Olimpia, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Deportivo Santani takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:45. Olimpia 37 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Deportivo Santani 15 puanda ve 9. sırada. Olimpia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Deportivo Santani, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Olimpia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Santani kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olimpia önceki hafta Deportivo Santani mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Santani ise Olimpia karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Olimpia, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 8 gol yedi.

Deportivo Santani, dış sahada 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Santani 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.