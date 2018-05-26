Olimpia Grudziadz - Katowice maç önü

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Olimpia Grudziadz, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Katowice takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:45. Maç öncesi Olimpia Grudziadz 30 puanla 17. sırada, Katowice 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Olimpia Grudziadz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Katowice, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 239 kodlu maçı oynayanlar; Olimpia Grudziadz galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Katowice galibiyet oranı 0.00.

Olimpia Grudziadz önceki hafta Znicz Pruszkow mücadelesinde 0-1 kazandı.

Katowice, Bytovia Bytow karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Olimpia Grudziadz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Olimpia Grudziadz, kendi sahasında 14 gol attı, 15 gol yedi.

Katowice, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Katowice 22 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.