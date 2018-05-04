Olimpia Grudziadz - Pogon Siedlce maç önü

Olimpia Grudziadz ve Pogon Siedlce, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Olimpia Grudziadz 25 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Pogon Siedlce 32 puanda ve 14. sırada. Olimpia Grudziadz son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Pogon Siedlce, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpia Grudziadz kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.80, Pogon Siedlce sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Olimpia Grudziadz önceki hafta Wisla Pulawy mücadelesinde 0-1 kazandı.

Pogon Siedlce, Zaglebie Sosnowiec karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Olimpia Grudziadz, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 13 gol yedi.

Pogon Siedlce ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pogon Siedlce, 25 gol atarken 21 gol yedi.