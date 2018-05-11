Olimpia Grudziadz - Puszcza Niepolomice düellosu

Olimpia Grudziadz ve Puszcza Niepolomice, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:23. 28 puanlı Olimpia Grudziadz 17. sırada bulunuyor, Puszcza Niepolomice 38 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Olimpia Grudziadz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Puszcza Niepolomice son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Olimpia Grudziadz kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Puszcza Niepolomice kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Olimpia Grudziadz son hafta oynanan Puszcza Niepolomice maçında 3-1 kazandı.

Puszcza Niepolomice, Olimpia Grudziadz karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Olimpia Grudziadz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Olimpia Grudziadz, kendi sahasında 14 gol attı, 15 gol yedi.

Puszcza Niepolomice ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Puszcza Niepolomice, 13 gol atarken 19 gol yedi.