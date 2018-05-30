Olimpia - Libertad maç önü

Olimpia ve Libertad, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:15. Olimpia 46 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Libertad 33 puanda ve 4. sırada. Olimpia, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Libertad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 257 kodlu maçı oynayanlar; Olimpia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Libertad galibiyet oranı 0.00.

Olimpia son hafta oynanan Deportivo Capiata maçında 1-2 kazandı.

Libertad, Nacional Asuncion karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Olimpia, evinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 11 gol yedi.

Libertad, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Libertad 21 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.