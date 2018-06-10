Olimpia - Nacional Asuncion maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Olimpia ile Nacional Asuncion, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 00:15. Maç öncesi Olimpia 50 puanla 1. sırada, Nacional Asuncion 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Olimpia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nacional Asuncion son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Olimpia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nacional Asuncion galibiyet oranı 0.00.

Olimpia son haftadaki Sportivo Trinidense müsabasında 2-0 kazandı.

Nacional Asuncion ise General Diaz karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Olimpia, 27 gol attı ve 12 gol yedi.

Nacional Asuncion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Nacional Asuncion, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.