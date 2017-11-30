Olimpiyat şampiyonu Nur Tatar, Habertürk'e verdiği röportajda isyan etti

Atletizmde yaşanan doping skandallarının ardından olimpik branşlarda kadın sporunun bayraktarlığını üstlenen Nur Tatar Gazete Habertürk'ten Cevdet Ergun'a verdiği röportajda ilgisizlikten yakındı.
Milli tekvandocu, olimpik sporculara hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirtip “20 yıldır tekvando yapıyorum, 12 yıldır Milli Takım’dayım. Zor süreçlerdi. Her şey Van’da küçük bir hayalle başladı. Amatör branşların tanıtılması gerek. Futbol olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında madalya getirmiyor. Ailemizden uzakta kamp yapıyoruz, emek veriyoruz, sakatlanıyoruz, kırılıyoruz, dökülüyoruz. Nice zorluklarla yetişiyoruz. Amatör sporcuların sorunları daha çok duyurulmalı” diye konuştu.
"20 İNSANDAN KAÇI BİLİYOR!"
“İki olimpiyatta üst üste madalya alan tek sporcuyum, tarih yazdım ama bunu kaç insan biliyor” diyerek sitem eden Nur Tatar, şöyle devam etti: “Yolda 20 kişiye sorduğunuzda, 19’u bilmez, bizleri tanımaz. Ne yazık ki olimpik sporculara Caner Erkin’in eski eşi, futbolcuların Ferrari’si kadar kıymet gösterilmiyor. Bunlar bizleri üzüyor, şevkimizi kırıyor. Gençlerin elinden tutulmalı. Spor sadece futbol değildir. Alttan yeni sporcular yetiştirmek, teşvik etmek için olimpik sporculara daha fazla önem gösterilmesi gerekiyor.”
TEKVANDO KRALİÇESİ NUR TATAR'IN BAŞARILARI!
2012 Londra Olimpiyatı: Gümüş
2016 Rio Olimpiyatı: Bronz
2017 Dünya Şam. (Muju): Altın
2015 Dünya Şam. (Çelyabinsk) : Gümüş
2012 Avrupa Şam. (Manchester): Altın
2016 Avrupa Şam. (Montrö): Gümüş
2010 Avrupa Şam. (Petersburg): Gümüş
2014 Avrupa Şam. (Bakü): Bronz
2015 Avrupa Oyunları (Bakü): Bronz
2013 Akdeniz Oyunları (Mersin): Altın
"ÖNCE TOKYO'DA ALTIN SONRA ÇOCUK"
“2020 Tokyo Olimpiyatı, benim için son durak. O tarihte 28 yaşında olacağım ama artık özel hayatıma eğilmek istiyorum. Nasip olursa altın alırsak, bırakmayı düşünüyorum. 20 yıllık spor geçmişim var. Hiç durmadan yarıştım. Çok badireler atlattım. Cumhurbaşkanımız, ‘3 çocuk’ dedi. İnşallah Tokyo’dan sonra anne olmak istiyorum.” ‘Yasemin’i görünce gözlerim doldu’ “Erkek kadın farketmez, sporcu arkadaşlarımın başarısını görünce göğsüm kabarıyor. Yasemin Adar, güreşte Dünya Şampiyonu oldu, gözlerim doldu. İzlerken kendim oradaymış gibi hissettim. İstiklal Marşı’mız okunurken tüylerimi diken diken oluyor. Bayan, erkek, branş ayırt etmiyorum. Hepimiz, birimiz için...”
SANCAKTEPE'DEN LABARATUVAR ATILIMI
İranlı eşi Mehran Askari ile birlikte Nur Tatar’ı transfer eden Sancaktepe Belediyespor, spora verdiği önemle dikkat çekiyor. Belediye Başkanı İsmail Erdem, 19 bin 950 sporcuyla, lisanslı sporcu sayısında İstanbul B.Belediyesi’nden sonra 2. sırada olduklarını hatırlatıp, “Çok yakında sporcu laboratuvarı kuruyoruz. Çocuklarımızın tüm bedensel, fiziki ve biyolojik değerleri ölçülecek. Hangi alanda başarılı olabilirlerse o sporlara yönlendireceğiz” müjdesini verdi.
"EŞİM KALBİMİ EFENDİLİĞİYLE ÇALDI"
“Eşimle 2015’te Kore’deki Universiade’da tanıştık. İkimiz de bronz almıştık. İlk selamlaşmamız ‘Merhaba kardeşim’ diye oldu. Böyle başladı hikayemiz. 2 yıl sonra sosyal medyadan konuşmaya başladık. Efendiliğiyle kalbimi çaldı. Yakınlaşınca görüşmeye başladık. Allah nasip ettik, evlendik. İranlı ama örf adetlerimiz birbirine yakın. Partner sporcu olarak birlikte çalışmamızın başarımızda payı büyük. İran’la hem Asya hem Dünya Şampiyonluğu var. Artık ülkemiz adına yarışabilecek. Hedef 2020’de çifte altın.”
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