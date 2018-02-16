Kadınlar snowboard krosta, altın madalyayı İtalyan Michela Moioli elde etti. Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, Phoenix Park'ta piste çıkan 22 yaşındaki Moioli kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzanırken, İtalya oyunlardaki ikinci altın madalyasını elde etti.
16 yaşındaki Fransız sporcu Julia Pereira de Sousa Mabileau gümüş, Çek Eva Samkova da bronz madalyanın sahibi oldu. 2006 Torino'nun gümüş madalyalı ismi ABD'li Lindsey Jacobellis ise dördüncü sırada kaldı.
KUZEY KORELİ SPORCU DİKKAT ÇEKTİ
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler kros kayağı 15 kilometre yarışına Kuzey Koreli Pak Il-chol de katıldı. Pak Il-chol 116 sporcunun katıldığı yarışmada 107. oldu. Yarışı izleyen Güney Koreliler "Birleşik Kore" bayrağı taşıdı.
Alp disiplini kadınlar slalom yarışında İsveçli Frida Hansdotter altın madalya kazandı. Oyunların yedinci gününde, kadınlar slalomda 32 yaşındaki İsveçli sporcu Hansdotter, 1.38.63'lük zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.
NORVEÇ'İN AMBARGOSUNA SON
Alp disiplini erkekler Super-G yarışında Avusturyalı Matthias Mayer altın madalya kazandı. Babası Helmut Mayer'in 1988 Calgary'de aynı branşta gümüş madalya kazandığı Matthias Mayer, Norveçli sporcuların 2002 yılından bu yana olimpiyatlardaki altın madalya ambargosuna son verdi.
KADINLAR 5 BİN METREDE ALTIN VISSER'İN
Kadınlar 5 bin metre sürat pateninde Hollandalı Esmee Visser altın madalya kazandı. 22 yaşındaki Visser, 6.50.23'lük derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altınını aldı.
Dünya rekorunu elinde tutan Çek Martina Sablikova, 6.51.85'lik zamanlamasıyla gümüş madalyanın sahibi olurken, olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus sporcu Natalia Voronina da 6.53.98 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı. Olimpiyat rekorunun sahibi Alman Claudia Pechstein ise 15,20 saniye farkla sekizinci sırada kaldı.
Erkekler kayaklı koşu 15 kilometre serbestte İsviçreli Dario Cologna altın madalya kazandı. 31 yaşındaki Cologna, 33.43.9'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, bu branşta üst üste podyumun zirvesine çıkan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Norveçli Simen Hegstad Krueger, 34.02.2 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Denis Spitsov ise 34.06.9 ile bronz madalyayı boynuna taktı.
SPORCULARIMIZ DA YARIŞTI
Milli sporculardan Hamza Dursun yarışı 40.05.3'lük derecesiyle 92, Ömer Ayçiçek de 40.28.7'lik zamanlamasıyla 93. sırada tamamladı.
ERKEKLER SKELETONDA REKOR KIRILDI
Erkekler skeletonda, altın madalyayı Güney Koreli Yun Sungbin elde etti. 23 yaşındaki Sungbin, 3.20.55'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk altın madalyasını kazanırken, yarışta başlama ve pist rekoru da kırdı. Olimpiyat bayrağı altında tarafsız mücadele eden Rus sporcu Nikita Tregubov, 1.63 saniye farkla podyumun ikinci basamağına çıkarken, Büyük Britanya'dan Dom Parsons da 3.22.20 ile bronz madalyaya uzandı. Ev sahibi Güney Kore'nin altın madalya sayısını ikiye çıkardığı oyunlara 58 sporcuyla katılan Büyük Britanya ilk madalyasını kazandı.
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