Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Rus sporcu Nadezhda Sergeeva'yı diskalifiye etti.

"TRIMETADION" MADDESİNE RASTLANDI

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, 23. Kış Olimpiyatları süresince Güney Kore'nin PyeongChang kentinde ofis açan CAS'ın dopingle mücadele dairesinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Uluslararası Kızak ve Skeleton Federasyonunun (IBSF) ortak talebiyle başlattığı soruşturma sonuçlandı. Rusya'dan olimpik sporcu statüsündeki Nadezhda Sergeeva'nın, yasaklı "trimetadion" maddesini kullandığı tespit edildi. Açıklamada, oyunlardan diskalifiye edilen Sergeeva ile kızak branşı çiftler kategorisinde 12. olan partneri Anastasia Kocherzhova'nın elde ettiği derecenin geçersiz sayılmasına da karar verildi. CAS, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii'yi de doping kullandığı gerekçesiyle oyunlardan men etmiş ve derecesini silmişti.



1000'DEN FAZLA RUS ATLET DOPİNGLİ ÇIKTI

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyonun raporunda, 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. 2012 Londra Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı paylaşılmıştı. Bu sebeple IOC, Rusya'yı Rio 2016'nın ardından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan da men etmiş, doping testleri temiz çıkanların ise tarafsız olarak "Rusya'dan olimpik sporcu" adıyla katılmasına izin vermişti.