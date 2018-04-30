Olimpo - Atletico Tigre maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Olimpo, 01 Mayıs 2018 Salı günü Atletico Tigre takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:15. Maç öncesi Olimpo 13 puanla 28. sırada, Atletico Tigre 20 puanla 24. sırada bulunuyor. Ev sahibi Olimpo, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Tigre, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 681 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Olimpo kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Atletico Tigre sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Olimpo son haftadaki River Plate müsabasında 1-2 yenildi.

Atletico Tigre, Atletico Tucuman karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Olimpo, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 16 gol yedi.

Atletico Tigre, dış sahada 0 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tigre 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.