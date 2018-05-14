Olimpos, Çıralı'ya 5- 10 dakika yürüyüş mesafesinde yer alan tarihi, caretta carettaları ve ormanlık alanları ile popüler turizm bölgelerinden. Kemer ile Adrasan arasında kalan Olimpos’ta tatil yapmak hem antikçağ havasını soluyup hem de bozulmamış güzellikteki doğa ile başbaşa kalmak demek. İşte Olimpos’un gezilecek yerleri ve Olympos Antik Kenti hakkında önemli bilgiler…
NASIL GİDİLİR?
Beydağları Milli Parkı içinde yer alan Olimpos’a Antalya’dan kalkan minibüslerle gidebilirsiniz. Ama unutmayın Antalya’dan bineceğiniz minibüsler Olimpos sapağında bırakıyor. Buradan taksi ya da yine minibüslerle Olimpos’a kadar gidebilirsiniz.
OLİMPOS’TA NEREDE KALINIR?
Sit alanı olmasından dolayı Olimpos’ta yapılaşmaya da izin verilmiyor. Bu nedenle konaklama için bungalov evler kullanılıyor.
OLİMPOS’TA GEZİLECEK YERLER
OLYMPOS ANTİK KENTİ
Olympos, Strabon’a göre Lykia bölgesinin en büyük kentlerinden. Olympos İÖ 1. yüzyılda Phaselis’le birlikte korsan Zenikestes’in kontrolü altındaydı. Bu nedenle Olympos Limanı tarihte korsan yatağı olarak bilinirdi. Kentin toparlanma dönemi Ortaçağ oldu. İS. 43'te kesin Roma egemenliğine geçmiş ve büyük bölümü yeniden inşa edilerek yeni parlak bir döneme girmiştir.
Olympos Antik Kentinin günümüze kadar ulaşmış kalıntıları; genellikle doğudan batıya doğru hızla denize akan bir ırmağın ağzında ve her iki yakasında yer alır. Antik dönemde kenti ikiye bölen nehir yatağı köprü ile birbirine bağlanmıştır. Bugün köprünün bir ayağı yerinde durmaktadır. Nehrin ağzına yakın alanda tapınak kapısı görülmektedir. Nehrin bir kısmında Hellenistik temelli ve Roma onarımlı küçük tiyatro kalıntısı bulunmaktadır.
Kalıntılar arasında en ilginci Antalya Müzesince yürütülen kazılarla gün ışığına çıkarılmış olan "Kaptan Eudomus'un lahdidir". Lahitte hem duygu dolu şiirsel ithaf yazıtı, kaptanın adı ve gemi kabartmasında gemisinin şeklini verir.
YANARTAŞ
Çıralı’dan 20-30 dakikalık bir tırmanışla varılan Yanartaş’ta kayalar arasından çıkan gazın tutuşmasıyla oluşan alevlerin antikçağdan beri sönmediğine inanılmaktadır. Ayrıca, burada kayalar arasında çıkan gaz ile yanan ateş, antik çağda ağzından ateş püskürten bir varlıkla bağdaştırılmaktadır.
BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARKI
1972 yılında Sahil Milli Park ilan edilmiştir. Milli park, Kemer ve Kumluca ilçe sınırlarını da içine dahil ederek 100 kilometrelik bir alanı kaplar. Milli parkın içinde Olympos, Phaselis, İdyros antik kentleri ile Göynük ve Beldini kayınları bulunur.
ÇIRALI
Kemer'den yaklaşık 28 kilometre mesafededir. Çıralı Plajı ince taneli taşlardan oluşuyor ve denizi tertemizdir. Hatta Çıralı kumsalı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların üreme alanıdır. Caretta carettaların yanı sıra çok sayıda hayvan ve bitki türünü de barındırır. Bu nedenle de 1. derece sit alanı olarak ilan edilmiştir.
ULUPINAR
Asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlenip bir şeyler okumak için olağanüstü bir ambiansı vardır. Ulupınar'ı cazip yapan iki özellik vardır; debili suları ve ormanlık arazisi…
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