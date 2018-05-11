Oliveirense - Arouca düellosu

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Oliveirense, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Arouca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:15. Maç öncesi Oliveirense 46 puanla 13. sırada, Arouca 59 puanla 6. sırada bulunuyor. Oliveirense son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Arouca, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 191 kodlu maçı oynayanlar; Oliveirense galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arouca galibiyet oranı 0.00.

Oliveirense son haftadaki Arouca müsabasında 3-2 kazandı.

Arouca, Oliveirense karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Oliveirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Oliveirense, kendi sahasında 25 gol attı, 25 gol yedi.

Arouca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arouca, 20 gol atarken 21 gol yedi.